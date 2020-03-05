Глава Совета судей обозначил риски и проблемы применения суда присяжных в России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Совета судей РФ, судья Верховного суда Виктор Момотов поделился рисками и проблемами применения суда присяжных в России.

"Есть и риски, и проблемы, на которые я бы хотел обратить внимание, - сказал Момотов на заседании Клуба имени Д.Н. Замятнина. - Самая главная проблема связана с длительностью процедуры рассмотрения дел".

Например, одно дело рассматривалось три месяца - это 12 судебных заседаний, три дела - от пяти до шести месяцев, а еще одно - девять месяцев. Глава Совета судей также считает, что в России не должно быть обременительно брать на себя обязанности присяжного. Он привел в пример опыт США, где в качестве присяжного выступают раз в 10 лет, а судебные процессы заканчиваются за день-два. Кроме того, в США существует традиционный институт уважения к суду - отказ явиться в суд для исполнения обязанностей присяжного уголовно наказуем и карается штрафом или лишением свободы.

Среди проблем Момотов отметил объем нагрузки судов. "Надо все-таки развивать альтернативные способы решения споров. Если мы говорим о суде присяжных, то можно было бы говорить о том, чтобы суд присяжных-заседателей участвовал и в гражданских спорах", - заявил он.

В качестве примера Момотов также привел опыт США, где в год подается 18 млн исков. Из них 75% разрешается соглашением сторон или отклоняется судом и лишь 3% рассматриваются в суде, потому что судебный процесс - это дорогая процедура.

Дилетанты в судах

Еще одной проблемой Момотов назвал те же самые причины, которые были обозначены противниками судебной реформы 1864 года. "К участию в правосудии допускаются люди, которые далеки от юриспруденции и слабо представляют сферу юриспруденции. По существу их называют - дилетанты. Вот эти причины тоже были использованы лицами, которые пессимистически воспринимали судебную реформу 1864 года. Очевидно, они и сейчас остаются, в них есть здравый смысл", - сказал глава Совета судей.

Также есть сложности с формированием коллегий судей присяжных заседателей с учетом низкой активности кандидатов. Например, в Томский районный суд вызывали по 300 кандидатов, являлись только 20-28 кандидатов.

Следующей проблемой Момотов обозначил недобросовестное исполнение своих обязанностей присяжными. "Как правило, они выбывают из коллегии без объяснения причин и без каких-то мотивов", - пояснил он.

Расширение компетенции присяжных

"Я за суд присяжных заседателей, очевидно, нужно думать над тем, как расширить сферу юрисдикции суда присяжных-заседателей, но при этом учитывать вот эти обстоятельства", - отметил Момотов. Он добавил, что нужно сделать все, чтобы эта процедура была необременительна для граждан. "Чтобы они участвовали не в течение одного - двух - трех месяцев, а чтобы все заканчивалось двумя-тремя днями, неделей, в крайнем случае месяцем", - сказал судья.

"Нужно с оптимизмом смотреть на предмет расширения этой сферы. Понятие справедливости тождественно для всех нормальных людей", - заключил Момотов.