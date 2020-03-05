ВЦИОМ: почти две трети мужчин планируют подарить на 8 Марта цветы

"ВЦИОМ спросил мужчин о том, что они планируют подарить своим подругам и близким женщинам. Среди самых популярных ответов вновь, как и годами ранее, лидируют цветы (64%), а также парфюмерия, косметика, бижутерия (24%) и конфеты, спиртные напитки, деликатесы (17%)", - говорится в исследовании.

По данным опроса, число мужчин, которые решили подарить билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане от года к году постепенно уменьшается. В 2017 году эта доля составляла 15%, в 2020 - 7%. Помимо этого, сокращается доля мужчин, которые собираются подарить ювелирные украшения (11% против 18% в 2017 году), а также мобильный телефон, смартфон и другие гаджеты (4% против 9% в 2017 году).

При этом мужчины, согласно ответам респондентов, чаще стали либо спрашивать о желаниях у женщины, либо просто дарить деньги. Число мужчин, которые сами принимают решение при выборе подарка, с каждым годом становится все меньше (32% в 2011 году против 24% в 2020 году).

Желанные подарки

Сами женщины на вопрос о том, какие подарки они хотели бы получить, называют цветы (47%), путевку (31%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (25%), ювелирные украшения (17%), деньги или подарочный сертификат (16%).

В исследовании отмечается, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 11 процентных пунктов увеличилась доля россиянок, желающих получить цветы (47%), на 5 процентных пунктов - ювелирные украшения (17%). Напротив, путевки хотят получить 31% опрошенных против 38% в 2019 году, 16% женщин предпочли бы деньги или подарочный сертификат (23% в 2019 году). Число желающих получить мобильный телефон и другие гаджеты также сократилось (11% - в 2020 году, 16% - в 2019 году).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 марта среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.