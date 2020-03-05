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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: идее создания центра "Сириус" предрекали скорый крах, но она оправдала себя

Президент рассказал, что в планах - создание университета на базе "Сириуса"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Идея создания в Сочи образовательного центра для одаренных детей "Сириус" поначалу была встречена со скепсисом, и этому начинанию предрекали скорый крах, рассказал президент России Владимир Путин.

"Да, я придумал это. И один из коллег, которых приглашали туда, сказал одному из, так сказать, коллег: ничего у него [Путина] не получится", - поделился воспоминаниями российский лидер в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По его словам, противник идеи аргументировал свою позицию так: "Все начнется с того, что ваши хоккеисты [обучающиеся в "Сириусе"] набьют морду математикам". "Ничего подобного там не происходит. Потому что ребята, которые спортом занимаются, с уважением относятся к тем своим сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях: они знают, что это требует больших усилий и таланта", - сказал президент.

Путин признался, что ему особенно нравится то, что "спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, в первый раз лично идут посмотреть, как хоккей там или балет функционирует, приобщаются к физической культуре". "Очень здорово получилось, мне очень нравится", - добавил он.

Сочинское наследие

Президент объяснил, почему в свое время отказался от идеи перевезти ряд бывших олимпийских объектов из Сочи в разные регионы. По его словам, такой переезд стоил бы столько же, сколько строительство с нуля. Поэтому было принято решение там, где были нужны подобные сооружения, возводить новые.

"А как использовать то, что есть? И сначала мне в голову пришла простая, примитивная вещь - использовать для детского спорта, - поделился воспоминаниями президент. - А потом я подумал: а почему только для спорта? У нас ведь есть, еще с Советского Союза досталась нам, система специальной подготовки: физико-математические школы, потом биологические школы, потом музыкальные училища при консерваториях, балетные училища - то, чем мы гордимся". Путин добавил, что решил объединить эти направления в "Сириусе" со спортом, в котором страна тоже добилась значимых успехов.

По словам российского лидера, в "Сириусе" используется созданная еще в Советском Союзе система отбора талантливых детей. Ребята из профильных учреждений образования - физико-математических школ, музыкальных школ и т. д. - проходят отбор, лучшие приезжают в "Сириус" на 21 день. "Каждый 21 день... отбираем из них [одаренных детей] тех, кто имеет наибольшие перспективы, наилучшие перспективы", - добавил президент.

Назвать новый центр "Сириус" тоже было его идеей, рассказал глава государства. "Сидел-сидел, думал, как назвать, потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне - это Сириус, - пояснил он. - Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и так предложил назвать. Вот это название прижилось".

Российский лидер также напомнил, что в планах - создание университета на базе "Сириуса". "Там нужно современный университет создать, - отметил он. - Мы создали там уже научный кластер из лабораторий таких вот приоритетных направлений. И потом здесь же будем создавать технопарк, чтобы у нас была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке: закольцуем это все".

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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