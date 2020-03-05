Свидетельство об аккредитации выпускников медвузов станет электронным

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минздрав России подготовил изменения в федеральный закон, согласно которым выпускники медвузов при устройстве на работу смогут не предъявлять бумажную аккредитацию. Всю необходимую информацию работодатель сможет увидеть в специальном регистре единой информационной системы в сфере здравоохранения, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"Благодаря изменениям в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", которые готовит Минздрав России, медицинским и фармацевтическим работникам больше не потребуется предъявлять работодателю бумажную версию свидетельства об аккредитации, как это происходит сейчас. Планируется, что запись о прохождении аккредитации будет заноситься в Федеральный регистр медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИЗС)", - говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что такие изменения позволят сократить сроки допуска медиков и фармацевтов к профессиональной деятельности.

Внедрение электронных медицинских карт и цифровых сервисов для врачей и пациентов ведется по программе регионального проекта "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ" национального проекта "Здравоохранение".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В 2019-2024 годах на его реализацию планируется потратить более 1,7 трлн рублей.