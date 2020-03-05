{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Боснии и Герцеговине подтверждены первые два случая заражения коронавирусом нового типа

Мужчина заразился в Италии, второй зараженный - его ребенок

БЕЛГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Как сообщил в четверг министр здравоохранения и социальной работы Ален Шеранич, мужчина заразился, находясь на работе в Италии. Второй зараженный - его ребенок.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Сообщаю вам, что зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Республике Сербской. Это мужчина средних лет, житель Баня-Луки, работавший в Италии и вернувшийся оттуда в этом месяце. У него появились симптомы заболевания, он обратился к врачам, после чего был изолирован", - рассказал министр. По словам главы Минздрава, состояние зараженного хорошее.

"Подтвержден второй случай заражения, это ребенок мужчины, заразившегося коронавирусом в Италии. Жена больного после проверки показала негативный результат", - отметил министр.

Сообщается, что школа, в которую ходил ребенок, эвакуирована, занятия отменены. Медики не исключают в ближайшее время появления новых случаев заболевания.

Медики и городские власти призывают граждан к спокойствию и соблюдению личной гигиены.

В новость внесены изменения (11:40 мск) - увеличилось количество зараженных

Теги
Босния и ГерцеговинаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Медикам выплатят около 20 млрд руб. за выявление онкозаболеваний
По словам Михаила Мишустина, свыше 1 млрд руб. составят стимулирующие выплаты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС