В Боснии и Герцеговине подтверждены первые два случая заражения коронавирусом нового типа

БЕЛГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Как сообщил в четверг министр здравоохранения и социальной работы Ален Шеранич, мужчина заразился, находясь на работе в Италии. Второй зараженный - его ребенок.

"Сообщаю вам, что зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Республике Сербской. Это мужчина средних лет, житель Баня-Луки, работавший в Италии и вернувшийся оттуда в этом месяце. У него появились симптомы заболевания, он обратился к врачам, после чего был изолирован", - рассказал министр. По словам главы Минздрава, состояние зараженного хорошее.

"Подтвержден второй случай заражения, это ребенок мужчины, заразившегося коронавирусом в Италии. Жена больного после проверки показала негативный результат", - отметил министр.

Сообщается, что школа, в которую ходил ребенок, эвакуирована, занятия отменены. Медики не исключают в ближайшее время появления новых случаев заболевания.

Медики и городские власти призывают граждан к спокойствию и соблюдению личной гигиены.

В новость внесены изменения (11:40 мск) - увеличилось количество зараженных