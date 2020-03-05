Съемки фильма "Сашка. Дневник солдата" к юбилею Победы начались в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Съемки короткометражного художественного фильма "Сашка. Дневник солдата" по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева начались в четверг в Каргопольском районе Архангельской области. Как сказал ТАСС генеральный продюсер проекта, актер Кирилл Зайцев, картина приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

"Съемки в Каргопольском районе будут проходить с 5 марта примерно около недели <...> Я надеюсь, что на майские праздники мы [картину] представим, но точной даты премьеры пока нет", - сказал Зайцев.

В 2015 году в Рижском русском театре имени М. Чехова состоялась премьера спектакля по мотивам повести Кондратьева. Спектакль был тепло принят русской и латвийской публикой. Исполнитель роли Сашки Иван Клочко, будучи студентом ВГИКа, обратился к Зайцеву с идеей экранизации первой части повести. По замыслу творческой группы, основные действия должны происходить в снежном лесу, и пейзажи каргопольской деревни Кучепалда для этого подошли. "Здесь уникальный ландшафт, который я нашел здесь в Архангельской области, и это ближайшее место от Москвы, где такой пейзаж есть, таких локаций мало осталось, - пояснил продюсер проекта Анатолий Конычев. - Она интересна тем, что сохранились дома с XVIII-начала XIX века, таких деревень очень мало осталось в России".

Продюсер проекта Дмитрий Якунин отметил, что деревня подходит для создания художественного образа, хотя действие повести происходит под Ржевом. "Для нашей творческой группы мы решили, что нет задачи полностью воссоздать образ произведения Кондратьева, задача показать образ русского солдата Сашки, - сказал он. - Мы хотим сделать красивое кино, и съемочная группа, оператор, режиссер, искали образ, который, по их мнению, отражает то время". Как отметили создатели картины, в организации съемочного процесса им активно помогают жители Каргопольского района.

Иван Клочко выступает в роли режиссера и исполнителя роли Сашки, Кирилл Зайцев исполняет роль комбата.

Премьера картины и спецпоказы, в том числе в Архангельске и Каргополе, запланированы на май-июнь 2020 года на ведущих фестивалях и киноплощадках России. В конце года в рамках всероссийской акции "День короткометражного кино" состоится некоммерческий показ фильма, планируется, что он охватит более тысячи площадок.