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Медикам выплатят около 20 млрд руб. за выявление онкозаболеваний

По словам Михаила Мишустина, свыше 1 млрд руб. составят стимулирующие выплаты
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около 20 млрд руб. на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкозаболеваний. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

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"Правительство выделит более 18 млрд руб. на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов. Кроме того, свыше 1 млрд руб. мы направим на выплаты стимулирующего характера медработникам за качественную диагностику онкозаболеваний", - сказал премьер.

По словам премьер-министра, в сфере здравоохранения важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене, сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной, вне зависимости от места жительства человека.

Говоря о других пунктах повестки, Мишустин рассказал о том, что правительство собирается рассмотреть вопрос о выделении из резервного фонда кабмина денег на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы. В начале февраля Мишустин сообщал, что в целом на эти цели будет направлено более 71 млрд рублей.

Еще один пункт повестки, по его словам, вопрос о погашении государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и терактов. На эти цели, добавил Мишустин, правительство выделит из резервного фонда регионам России 150 млн рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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