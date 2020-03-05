Минпросвещения создаст совет по развитию образования в России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено создать координационный совет по развитию российского образования, в который в том числе войдут представители Сбербанка. Об этом журналистам сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

"В Министерстве просвещения будет создан координационный совет по развитию образования, куда войдут представители Сбербанка. На этой площадке мы как раз будем обсуждать в том числе и стратегию развития образования в ближайшем будущем", - сообщил Кравцов.

Греф отметил, что сегодня главной остается работа над федеральными государственными образовательными стандартами. Также он анонсировал запуск в этом году новой образовательной платформы, над которой работа велась три года.

"Нам, конечно, нужно работать в полном контакте, будут также руководители Рособрнадзора, что критически важно для нас, <...> очень многое в регулировании придется менять, под это нам придется менять образование, программы образовательные, систему управления вузами, мотивацию вузов, учителей переподготавливать", - сказал Греф.

Он отметил, что платформа будет встроена в организацию образовательного процесса и в управление школой, а с 1 сентября она будет запущена в 150 школах.