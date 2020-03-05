Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в Россию

Он напомнил о сложных ситуациях, когда родители тяжело больных детей самостоятельно покупали незарегистрированные в России лекарства за границей "и были вынуждены идти на нарушение закона". "Закон, как мы и обещали, мы поправили, 1 марта он вступил в силу, теперь врачи могут назначать такие лекарства для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, и сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны", - сказал Мишустин.

По его словам, при выявлении новых больных "врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства". При этом, продолжил премьер, стоит задача наладить выпуск подобных препаратов в России. Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова "контролировать этот вопрос в постоянном режиме".