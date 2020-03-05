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Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в Россию

При выявлении новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку, отметил премьер-министр
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Утверждены правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Он напомнил о сложных ситуациях, когда родители тяжело больных детей самостоятельно покупали незарегистрированные в России лекарства за границей "и были вынуждены идти на нарушение закона". "Закон, как мы и обещали, мы поправили, 1 марта он вступил в силу, теперь врачи могут назначать такие лекарства для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, и сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны", - сказал Мишустин.

По его словам, при выявлении новых больных "врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства". При этом, продолжил премьер, стоит задача наладить выпуск подобных препаратов в России. Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова "контролировать этот вопрос в постоянном режиме".

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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