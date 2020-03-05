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Водолазы ЧФ подняли со дна торпедный катер, который затонул во время обороны Севастополя

Катер "Г-5" был обнаружен на выходе из Карантинной бухты

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Экипажи специальных судов Черноморского флота (ЧФ) подняли с морского дна торпедный катер, затонувший во время обороны Севастополя в период Великой Отечественной войны, говорится в распространенном сообщении пресс-службы флота.

"Экипажи судов из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота завершили работы по подъему из-под воды корпуса торпедного катера "Г-5", погибшего в ходе Великой Отечественной войны. Историческая находка была обнаружена на выходе из Карантинной бухты, где в период обороны Севастополя 1941-1942 годов базировалась бригада торпедных катеров ЧФ", - сообщили в пресс-службе.

Водолазные специалисты подняли с морского дна корпус катера, который сохранился, несмотря на длительное пребывание в морской воде. Перед началом подъемных работ район под водой был осмотрен с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Корпус был прикреплен к подъемному устройству четырьмя водолазами, после чего его извлекли из воды с помощью плавучего крана.

Специальной комиссией будут изучены обстоятельства гибели катера, состояние корпуса и возможность его использования в качестве музейного объекта.

В период Великой Отечественной войны экипажи торпедных катеров Черноморского флота были задействованы на морских коммуникациях, совершали ночные рейды, вели обстрел береговых целей, высаживали десанты, эвакуировали раненых с передовой и эскортировали транспортные суда, привлекались к обеспечению противодесантной обороны побережья.

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