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Распространение коронавируса нового типа
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Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии

Умерла 74-летняя женщина, которая находилась на лечении с 3 марта

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии. Об этом сообщили в четверг власти кантона Во на официальном сайте.

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Указывается, что умерла 74-летняя женщина, находившаяся с 3 марта на лечении в больнице кантона Во в Лозанне. "Рано утром в четверг кантональный врач констатировал в больнице смерть пациентки, находившейся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что пациентка ранее заразилась коронавирусом. Кроме того, она страдала болезнью сердца.

Кантональные власти напомнили согражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с распространением коронавируса, в частности избегать посещения мест с большим скоплением людей. В первую очередь этот призыв обращен к лицам старше 65 лет, а также к тем, кто страдает от повышенного давления, диабета, сердечно-сосудистых и хронических респираторных заболеваний.

"В духе социальной ответственности больные люди должны оставаться дома вплоть до полного выздоровления, чтобы не заразить других", - отмечается в сообщении.

По данным Федерального управления общественного здравоохранения на вечер 4 марта, в Швейцарии было зарегистрировано 58 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом, в 14 кантонах и полукантонах страны из 26. Как сообщило в четверг Швейцарское телеграфное агентство, власти кантона Цуг информировали утром о двух новых заболевших. В течение дня число заразившихся в стране, скорее всего, превысит 100 человек, прогнозирует агентство.

Первый случай заболевания был подтвержден в Швейцарии 25 февраля.

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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