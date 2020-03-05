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Поиском автора сообщений о "минировании" самолетов занимаются спецслужбы

В Кремле рассчитывают, что авторы ложных сообщений понесут заслуженное наказание
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© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о "минировании" самолетов. Как заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что преступник будет найден и понесет заслуженное наказание.

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"В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может", - сказал он. "Будем надеяться, что рано или поздно его [автора ложных сообщений] поймают и накажут по закону", - добавил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину, что такие сообщения передавал один и тот же человек, который прежде "минировал" различные социальные объекты и не намерен прекращать эти преступления.

Песков напомнил, что в среду Владимир Путин рассказал о докладах ФСБ, связанных с вбросами ложной информации о масштабах распространения коронавируса в России. По словам пресс-секретаря, обо всех подобных событиях президенту докладывают регулярно.

Всего за утро четверга поступило три анонимных сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов Airbus А320 рейсом Москва - Омск, Airbus А319 рейсом Санкт-Петербург - Симферополь и Sukhoi Superjet рейсом Москва - Сыктывкар. Во всех случаях экипажи не стали менять маршрут и запрашивать экстренные посадки, проследовав в пункты назначения, где и проводятся осмотры самолетов. Несколько похожих случаев произошли также в среду.

Источник в авиационных службах ранее сообщил, что все угрозы оказались ложными. Два сообщения о "минировании" поступили на электронную почту колл-центра аэропорта Шереметьево. Источник в силовых структурах также отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, самолетов и авиакомпаний.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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