Поиском автора сообщений о "минировании" самолетов занимаются спецслужбы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о "минировании" самолетов. Как заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что преступник будет найден и понесет заслуженное наказание.

"В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может", - сказал он. "Будем надеяться, что рано или поздно его [автора ложных сообщений] поймают и накажут по закону", - добавил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину, что такие сообщения передавал один и тот же человек, который прежде "минировал" различные социальные объекты и не намерен прекращать эти преступления.

Песков напомнил, что в среду Владимир Путин рассказал о докладах ФСБ, связанных с вбросами ложной информации о масштабах распространения коронавируса в России. По словам пресс-секретаря, обо всех подобных событиях президенту докладывают регулярно.

Всего за утро четверга поступило три анонимных сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов Airbus А320 рейсом Москва - Омск, Airbus А319 рейсом Санкт-Петербург - Симферополь и Sukhoi Superjet рейсом Москва - Сыктывкар. Во всех случаях экипажи не стали менять маршрут и запрашивать экстренные посадки, проследовав в пункты назначения, где и проводятся осмотры самолетов. Несколько похожих случаев произошли также в среду.

Источник в авиационных службах ранее сообщил, что все угрозы оказались ложными. Два сообщения о "минировании" поступили на электронную почту колл-центра аэропорта Шереметьево. Источник в силовых структурах также отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, самолетов и авиакомпаний.