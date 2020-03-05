{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Жителям Китая разрешили есть лягушек, несмотря на коронавирус

Ранее китайские власти ввели общенациональный запрет на употребление в пищу мяса диких животных в связи с распространением инфекции

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китайское правительство официально разрешило населению есть диетических лягушек и представителей некоторых видов черепах, несмотря на общенациональный запрет на употребление в пищу мяса диких животных в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством сельского хозяйства и деревни Китая.

На эту тему
Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

В соответствии с решением, такая живность в Китае теперь будет относиться к категории "водных животных". Власти сделали исключение из правил через неделю после того, как приняли соответствующее постановление. Благодаря этому будут спасены от разорения многочисленные рестораны и аграрные хозяйства, специализирующиеся на выращивании и продаже деликатесов.

По официальным данным, запрет на употребление в пищу лягушачьего мяса лишил бы в Китае значительных доходов около 2 млн человек и мог подстегнуть безработицу. Кроме того, десятки миллионов потребителей больше не смогли бы лакомиться многочисленными блюдами традиционной кухни.

Согласно предположению некоторых китайских специалистов, мясо летучих мышей, панголинов и змей могло привести к первым случаям заражения новым коронавирусом. По решению, принятому в конце февраля Госсоветом КНР, в стране введены усиленные меры по пресечению охоты и торговли дикими животными. Также запрещено употребление их мяса в пищу. Такие меры были приняты с целью обеспечения гигиены и предотвращения распространения вирусных инфекций.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Гидрометцентре объяснили, почему в России будет аномально теплый март
По словам Романа Вильфанда, тепло, поступающее от солнца, не будет тратиться на оттаивание земли и на разрушение снежного покрова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС