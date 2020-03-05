Зима 2019-2020 года стала самой теплой за весь период метеонаблюдений в России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Зима 2019-2020 года стала самой теплой в России за весь период метеонаблюдений, превысив температурный рекорд зимы 2015-2016 года на 1,3 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура зимы на всей территории России была экстремальной, на 1,3 градуса выше, чем рекордный показатель зимы 2015-2016 года", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Прошедшая зима также претендует стать самой теплой на всем Северном полушарии. "На Северном полушарии весь зимний сезон оказался экстремально теплым. Среднее значение [температуры] совпало с зимой 2015-2016 года", - отметил Вильфанд.