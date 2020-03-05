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75-летие Победы

ВС Монголии примут участие в параде Победы на Красной площади

В торжественном мероприятии примут участие 80 монгольских военнослужащих

ТАСС, 5 марта. Солдаты Вооруженных сил Монголии примут участие в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщает агентство МОНЦАМЭ.

По его информации, в торжественном мероприятии примут участие 80 монгольских военнослужащих. Впервые солдаты ВС Монголии приняли участие в военном параде на Красной площади в 2015 году.

В октябре 2019 года стало известно, что на празднование 75-й годовщины Победы в Москву прибудет президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Его пригласил президент РФ Владимир Путин во время сентябрьского визита в Улан-Батор.

Во время Великой Отечественной войны Монгольская Народная Республика (МНР) активно оказывала помощь Советскому Союзу. Монгольская сторона поставляла СССР зимнее обмундирование, шерсть и провиант, предоставила 500 тыс. лошадей. На собранные монгольскими гражданами пожертвования были построены 53 танка, которые были объединены в танковую бригаду "Революционная Монголия". Жители страны собрали средства для покупки самолетов для авиационной эскадрильи "Монгольский арат".

Теги
РоссияМонголия75-летие Победы
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