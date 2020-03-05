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Суд оштрафовал ФБК на 500 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

"Фонд борьбы с коррупцией" был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года
Здание Симоновского районного суда Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание Симоновского районного суда
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Симоновский районный суд Москвы оштрафовал основанную блогером Алексеем Навальным организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) на 500 тыс. рублей за нарушение закона о регулировании деятельности иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил административный иск Роскомнадзора за нарушение ст. 19.34 КоАП РФ ("Осуществление деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента") и оштрафовал ФБК на 500 тыс. рублей", - сказали в суде.

9 октября 2019 года ФБК был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование. Руководство ФБК не согласилось с данным решением и обжаловало его, но суд встал на сторону Минюста.

Кроме того, СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, легализовали крупную сумму денег в рублях и валюте, полученную заведомо преступным путем, направив эти деньги на финансирование ФБК.

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