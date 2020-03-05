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Опрос: две трети россиян лишь в общих чертах понимают смысл нацпроектов

Лучшую осведомленность показали люди старшего поколения

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Большинство россиян, знающих о реализации нацпроектов в стране, понимают их назначение и результаты только в общих чертах - об этом сообщили 67% участников опроса центра социального проектирования "Платформа", сформированного на исследовательской платформе Mail.ru Group. Результаты исследования имеются в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

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Еще 16% опрошенных заявили, что хорошо понимают смысл и результат от нацпроектов, а 9% признались, что не понимают их вовсе. Остальные  респонденты затруднились ответить.

"Если говорить о понимании сути национальных проектов, то мы видим в целом объяснимую на ранней стадии реализации несфокусированность их восприятия. Как правило, понимание сводится к ожиданиям общих улучшений в сфере", - отмечают исследователи "Платформы".

При этом только 13% участников исследования хорошо знают о том, что фактически представляют собой национальные проекты. Почти четверть респондентов признались, что узнали о них только что, из вопроса социологов. Лучшую осведомленность показали люди старшего поколения: только 13% опрошенных старше 55 лет оказались не в курсе нацпроектов, тогда как среди молодежи до 25 лет эта доля гораздо выше - 37%.

Исследователи выявили связь между пессимистичным и оптимистичным отношением к своей жизни и верой в успех нацпроектов. Пессимистичные россияне, выражающие недоверие к государственным институтам, скептически относятся и к позитивной информации, показало исследование. А оптимисты "с большим интересом следят за общественной повесткой, и новые планы укрепляют их уверенность", отмечается в материалах, для таких людей "качественное информирование о национальных проектах будет служить средством подтверждения ожиданий".

В исследовании приняли участие 5 тысяч респондентов старше 18 лет: они рассказывали о своем отношении к будущему, оценивали внутриполитическую повестку и то, как СМИ рассказывают о мероприятиях нацпроектов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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