Дума сократила срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном режиме

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.

Согласно прежним нормам, по общему правилу рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке осуществляется в срок до шести месяцев со дня их подачи.

Этот срок будет сокращен до трех месяцев, но речь идет о заявлениях, поданных на территории РФ. При этом для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев. Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой в случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.

Как заявил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижняя палата, сократив срок рассмотрения заявлений, а также приняв поправки о признании носителями русского языка граждан Белоруссии и Украины без собеседований, "упрощает процедуру получения гражданства РФ и избавляет от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик", которые либо живут в России, либо связывают себя с ней. Он отметил, что "Госдума последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку соотечественников". Принят ряд решений, позволивших за 2019 год стать гражданами России почти 500 тыс. выходцам из Украины, Белоруссии, Армении и других бывших советских республик.