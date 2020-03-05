Госдума приняла закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины - с 60 лет. Закон инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно). Такие изменения также влекут одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию, так как основаниями для выплаты пенсии в пенсионных договорах являются пенсионные основания, установленные законодательством РФ на момент заключения этих договоров. Таким образом для лиц, выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, право на получение пенсии возникнет для женщин в 60, а для мужчин - в 65 лет, говорится в пояснительной записке.

"Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается", - считают авторы документа.

Закон возвращает возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Кроме того, предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа. Уточняется также порядок обращения за негосударственной пенсией. "Это позволит привлечь к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах такие категории лиц, как самозанятые граждане, иностранные граждане, лица, имеющие иждивенцев, и наемные работники", - отмечается в пояснительной записке.

Документ также гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста (например, для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера, для граждан из числа работников летно-испытательного состава и так далее) вне зависимости от наступления дополнительных оснований.

При этом законом предусмотрена возможность установления по желанию сторон в пенсионных договорах иного повышенного возраста, дающего право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, по достижении которого приобретается право на страховую пенсию по старости. Негосударственная пенсия будет назначаться гражданину при наличии средств, учтенных на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения, со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на получение соответствующей пенсии.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и распространится на правоотношения, возникшие из договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных в период с 1 января 2019 года до дня вступления в закона в силу.

Инициатива повышает интерес к негосударственным пенсиям

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива повышает интерес и доверие граждан к негосударственным пенсиям и позволит негосударственным пенсионным фондам запустить программы поддержки, рассчитанные на определенный возраст или льготные категории.

При этом, полагает Володин, закон станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение.