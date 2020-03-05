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Дума ввела дополнительные гарантии выплат участникам антитеррористических операций

Реализация законопроекта потребует 453,7 млн рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о дополнительных гарантиях выплат единовременных пособий лицам, борющимся с терроризмом, а также членам семей погибших в антитеррористических операциях.

Документ гарантирует лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, а также членам семей погибших в ходе мероприятий по борьбе с терроризмом выплату единовременных пособий, предусмотренных ст. 21 закона "О противодействии терроризму", вне зависимости от получения других компенсаций, установленных законодательством.

Согласно ст. 21 этого закона, в случае гибели лица, принимавшего участие в мероприятии по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 600 тыс. рублей. В случае увечья, повлекшего за собой наступление инвалидности, этому лицу выплачивается 300 тыс. рублей, а не повлекшего инвалидности - 100 тыс. рублей. Выплаты осуществляются из средств федерального бюджета.

Реализация законопроекта потребует 453,7 млн рублей, уточняется в сопроводительных материалах.

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