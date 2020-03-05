Шварценеггер хочет отсудить у российской компании $10 млн

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Американский киноактер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер подал иск в отношении российской компании "Promobot", которая создала человекоподобного робота, скопировав внешность и голос Железного Арни. Как сообщил портал TMZ, за нарушение авторских прав он хочет получить $10 млн.

По данным TMZ, компания из Перми использовала образ актера без соответствующего разрешения. Как указывается в исковом заявлении, выдержки из которого приводит интернет-издание, Шварценеггеру вообще не нравится, "когда его образ используется в рекламных целях" при производстве какой-либо продукции.

Согласно данным портала, адвокат актера Марти Сингер в январе направил в "Promobot" письменное предупреждение о нарушении авторских прав, и компания якобы заверила представителей Шварценеггера, что прекратит использование робота, однако в феврале представила его на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке. Как отмечает издание, помимо $10 млн, адвокаты Шварценеггера хотят добиться судебного запрета на использование внешности Железного Арни компанией, а также права на любую прибыль, которую "Promobot" может получить от продажи робота.

"Promobot" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся более чем в 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.