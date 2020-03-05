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В Гидрометцентре объяснили, почему в России будет аномально теплый март

По словам Романа Вильфанда, тепло, поступающее от солнца, не будет тратиться на оттаивание земли и на разрушение снежного покрова

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Март будет аномально теплым в большинстве регионов России из-за отсутствия снега и теплой почвы, которая не успела промерзнуть за зиму. Об этом сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура выше нормы будет практически на всей территории России в марте, но особенно яркие аномалии прогнозируют в Центральном федеральном округе (ЦФО) и на юге Западной Сибири.

"Почему мы ожидаем температуру в марте выше нормы? Дело в том, что обычно март - это зимний месяц. Обычно снег начинает разрушаться только в конце марта в Москве и Московской области <...> Но сейчас снега нет, во-первых. Во-вторых, земля не промерзла. Поэтому тепло, которое будет поступать от солнца, не будет тратиться на оттаивание земли, на разрушение снежного покрова", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, поскольку снежного покрова уже нет, "любая адвекция (перемещение - прим. ТАСС) тепла будет сразу приводить к повышению температуры воздуха".

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