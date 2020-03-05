Госдума ввела штрафы за отказ инвалидам и пожилым в доступе к услугам

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов за отказ потребителю в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг или в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья или возрастом.

Поправки вносятся в статью 14.8 ("Нарушение иных прав потребителей") Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Согласно тексту, штраф за подобные нарушения для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом отдельно уточняется, что в случае отказа нескольким потребителям одновременно и в случае неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за каждый случай отказа в отдельности.

При этом административная ответственность за указанные деяния не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, в которых такое ограничение может применяться. К ним относятся, в частности, ограничения при перевозке пассажиров авиатранспортом, ограничения при доступе к управлению транспортными средствами и к аттракционам.

Как напомнил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, инициатива была подготовлена в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. По словам спикера, "недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана". Спикер констатировал, что, "к сожалению, такие случаи нередки", ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тыс. жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением.

Володин считает, что "на тех, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение", а денежное наказание будет более результативным инструментом защиты людей, чьи права были нарушены.