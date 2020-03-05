"Промобот" переделает похожего на Шварценегерра робота после сообщения об иске

ПЕРМЬ, 5 марта. /ТАСС/. Пермская компания "Промобот", которая в октябре 2019 года на образовательном форуме Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге представила Арнольду Шварценеггеру человекоподобного робота с его внешностью, откажется от использования образа американского киноактера. Об этом сообщили ТАСС в четверг в компании, комментируя появившуюся в СМИ информацию об исках со стороны представителей американского киноактера.

В октябре 2019 года американский киноактер и бывший губернатор Калифорнии приехал в Санкт-Петербург для участия в образовательном форуме Synergy Global Forum. На форуме Шварценеггеру представили человекоподобного робота с его внешностью. Российский терминатор полностью имитирует своего "прототипа", робот может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. Ранее ряд СМИ со ссылкой на портал TMZ сообщили, что Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов из-за использования его внешности без согласования.

"Мы решили не использовать эту внешность, чтобы избежать недопонимания. Утилизировать - громко сказано, просто не будем использовать и переделаем эту полимерную модель", - сказали в компании.

Кроме того, разработчики не подтвердили информацию об исках со стороны представителей Шварценеггера. "В адрес компании "Промобот" не поступало никаких исков от Арнольда Шварценеггера, из суда или любых других органов. Мы находимся в процессе переговоров об использовании внешности уже несколько месяцев", - добавили в компании.

В конце февраля "Промобот" на выставке в Нью-Йорке представили российского робота-няню с внешностью человека. На ней же был представлен Promobot V.4 в том числе с внешностью Арнольда Шварценеггера.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся более чем в 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.