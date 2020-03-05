В Иране число жертв коронавируса увеличилось до 107

ТЕГЕРАН, 5 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 3513, зафиксировано 107 летальных исходов. Такие данные привело в четверг министерство здравоохранения и медицинского образования республики, сообщение которого приводит телерадиовещательная корпорация IRIB .

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"Количество заболеваний достигло 3513", - сообщает Минздрав. Также отмечается, что "число жертв составляет 107 человек". Ранее сообщалось о 2922 заболевших и 92 смертельных исходах.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все школы страны ушли на выходные, на неделю прекратил работу Меджлис (однопалатный парламент). Во вторник вице-спикер Меджлиса Ирана Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса нового типа. По информации президента страны Хасана Роухани, заболевания, вызванные новым коронавирусом, зафиксированы почти во всех провинциях Ирана.