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Распространение коронавируса нового типа

Излечившийся в Ухане от коронавируса пациент умер от повторного заражения

В городском госпитале заявили, что перед выпиской пациентов у них будут брать повторные анализы на выявление антител к вирусу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Житель китайского города Ухань, вылечившийся от заболевания, вызванного новым коронавирусом, скончался спустя пять дней после выписки из местного полевого госпиталя. В свидетельстве о смерти причиной летального исхода указано заражение коронавирусом нового типа, сообщает в четверг газета South China Morning Post.

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36-летний мужчина 12 февраля был госпитализирован в больничное отделение для пациентов с незначительными симптомами. После двухнедельного курса лечения его выписали с предписанием находиться в карантине в течение последующих 14 дней. По словам его супруги, больной почувствовал себя плохо спусти два дня после выписки. 2 марта он повторно попал в больницу и в тот же день скончался, пишет газета. Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Уханя указал в свидетельстве о смерти, что больной скончался из-за отказа легких и непроходимости респираторного тракта, вызванных коронавирусом нового типа.

4 марта госпиталь "Фанцан" в Ухане выпустил срочное оповещение о том, что выписанные пациенты, у которых снова появились симптомы болезни, были повторно госпитализированы. Медучреждение сообщило, что перед выпиской будет проводить лабораторный анализ на выявление антител к коронавирусу.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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