{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: большинство предпринимательниц в Москве позитивно оценивают свой бизнес

72% участниц исследования открывали бизнес по своей инициативе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более половины женщин-предпринимателей в Москве позитивно оценивают текущее состояние своего бизнеса. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое было проведено в феврале-марте среди 100 предпринимательниц столицы в возрасте 18-59 лет.

"Женщины-предприниматели столицы позитивно оценивают текущее состояние своего бизнеса: 59% поставили оценки "хорошо", еще 30% - "средне", - отмечается в исследовании, сделанном по заказу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Большинство участниц исследования открывали бизнес по своей инициативе (72%), около четверти отметили, что инициатива исходила от родственников, знакомых. Основными мотивами для открытия своего дела стали самостоятельность, нежелание работать на других (46%) и потребность в профессиональной самореализации (37%). Назывались также предложение совместной работы от близких или знакомых (25%) и желание приносить пользу людям и обществу (23%), следует из данных опроса.

"Удовлетворенность от своего дела достаточно высокая: три четверти (75%) сказали, что если бы они выбирали карьеру сейчас, то не стали бы ничего менять и также открыли свое дело, 67% хотели бы, чтобы их дети стали предпринимателями", - отмечает ВЦИОМ.

За последний год половина участниц исследования хотя бы раз посещали бизнес-тренинги и семинары (48%), вебинары (46%), тематические ярмарки и выставки (41%), а также бесплатные программы обучения для начинающих предпринимателей (32%). Среди конкретных городских мер поддержки предпринимателей наиболее известными являются бесплатные консультации и мастер-классы ГБУ "Малый бизнес Москвы", о них слышали 59% опрошенных.

Портрет предпринимательницы

В среднем женщины-предприниматели работают пять дней в неделю, большинство (69%) - из офиса, при этом в среднем они проводят по семь часов в день за компьютером. Три четверти опрошенных, по данным ВЦИОМ, ездят в командировки в другие города.

Треть пьют более четырех чашек кофе в день, еще половина - одну-три чашки кофе (46%).

Предпринимательницы столицы ведут активный образ жизни: за последний месяц они хотя бы раз посещали ресторан (80%), салоны красоты (73%), парки (69%), фитнес-центр, спортзал (62%), около трети ходили в театр, на концерт (37%), в музей, на выставку (32%).

Хобби предпринимательниц столицы: просмотр фильмов (63%), путешествия (50%) и спорт (49%). При выборе фильмов предпринимательницы чаще смотрят комедии (68%), мелодрамы (61%). Часто называют исторические (40%), фантастические (39%) и психологические (38%) жанры.

Свой отпуск участницы исследования проводят в путешествиях по другим странам (46%) или на море (27%). В прошлом году ездили в отпуск 68% бизнес-леди столицы.

"Город помогает развивать женское предпринимательство. Мы регулярно проводим специальные образовательные программы и реализуем проекты, направленные на популяризацию бизнеса. Кроме того, учреждена номинация премии "Прорыв года" - "Мама - успешный предприниматель". Москвички заинтересованы в создании бизнеса. Доля женщин среди действующих индивидуальных предпринимателей в Москве в 2019 году составила 36,6%", - прокомментировал данные исследования глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
Реклама на ТАСС
Определены суперфиналисты конкурса "Лидеры России" по треку "Здравоохранение"
В финале приняли участие 100 конкурсантов из 34 регионов России.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС