ВЦИОМ: большинство предпринимательниц в Москве позитивно оценивают свой бизнес

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более половины женщин-предпринимателей в Москве позитивно оценивают текущее состояние своего бизнеса. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое было проведено в феврале-марте среди 100 предпринимательниц столицы в возрасте 18-59 лет.

"Женщины-предприниматели столицы позитивно оценивают текущее состояние своего бизнеса: 59% поставили оценки "хорошо", еще 30% - "средне", - отмечается в исследовании, сделанном по заказу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Большинство участниц исследования открывали бизнес по своей инициативе (72%), около четверти отметили, что инициатива исходила от родственников, знакомых. Основными мотивами для открытия своего дела стали самостоятельность, нежелание работать на других (46%) и потребность в профессиональной самореализации (37%). Назывались также предложение совместной работы от близких или знакомых (25%) и желание приносить пользу людям и обществу (23%), следует из данных опроса.

"Удовлетворенность от своего дела достаточно высокая: три четверти (75%) сказали, что если бы они выбирали карьеру сейчас, то не стали бы ничего менять и также открыли свое дело, 67% хотели бы, чтобы их дети стали предпринимателями", - отмечает ВЦИОМ.

За последний год половина участниц исследования хотя бы раз посещали бизнес-тренинги и семинары (48%), вебинары (46%), тематические ярмарки и выставки (41%), а также бесплатные программы обучения для начинающих предпринимателей (32%). Среди конкретных городских мер поддержки предпринимателей наиболее известными являются бесплатные консультации и мастер-классы ГБУ "Малый бизнес Москвы", о них слышали 59% опрошенных.

Портрет предпринимательницы

В среднем женщины-предприниматели работают пять дней в неделю, большинство (69%) - из офиса, при этом в среднем они проводят по семь часов в день за компьютером. Три четверти опрошенных, по данным ВЦИОМ, ездят в командировки в другие города.

Треть пьют более четырех чашек кофе в день, еще половина - одну-три чашки кофе (46%).

Предпринимательницы столицы ведут активный образ жизни: за последний месяц они хотя бы раз посещали ресторан (80%), салоны красоты (73%), парки (69%), фитнес-центр, спортзал (62%), около трети ходили в театр, на концерт (37%), в музей, на выставку (32%).

Хобби предпринимательниц столицы: просмотр фильмов (63%), путешествия (50%) и спорт (49%). При выборе фильмов предпринимательницы чаще смотрят комедии (68%), мелодрамы (61%). Часто называют исторические (40%), фантастические (39%) и психологические (38%) жанры.

Свой отпуск участницы исследования проводят в путешествиях по другим странам (46%) или на море (27%). В прошлом году ездили в отпуск 68% бизнес-леди столицы.

"Город помогает развивать женское предпринимательство. Мы регулярно проводим специальные образовательные программы и реализуем проекты, направленные на популяризацию бизнеса. Кроме того, учреждена номинация премии "Прорыв года" - "Мама - успешный предприниматель". Москвички заинтересованы в создании бизнеса. Доля женщин среди действующих индивидуальных предпринимателей в Москве в 2019 году составила 36,6%", - прокомментировал данные исследования глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.