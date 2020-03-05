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Минздрав: профессиональных управленцев в здравоохранении не хватает во всех регионах РФ

Нужны лидеры, способные принять на себя ответственность за результат, отметила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российское здравоохранение во всех регионах страны нуждается в профессиональных управленцах, которые смогут качественно организовать систему, повести специалистов за собой и не бояться брать на себя ответственность. Об этом сообщила в четверг первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева в рамках конкурса управленцев "Лидеры России".

Особенностью конкурса этого года стало проведение помимо основного потока трех спецнаправлений: "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии". По специализации "Здравоохранение" было подано более 9,7 тыс. заявок. Финалисты и победители по этой специализации получат возможность занять высокие должности в системе Минздрава, в том числе подведомственных научных и учебных учреждениях.

"Я - [первый] заместитель министра, и курирую регионы и очень чувствую, как не хватает главных врачей профессиональных, именно управленцев, - сказала Яковлева. - Нам нужны управленцы - профессионалы, лидеры в здравоохранении, которые могут контактировать, убедить и главное - повести за собой, принять на себя ответственность за результат".

Она также оценила высокий уровень участников конкурса и не исключила, что в будущем кто-то из них может занять управленческую должность в федеральном Минздраве. "Даже на федеральном уровне мы ждем, чтобы они были руководителями", - сказала Яковлева.

"Сегодня посмотрела на ребят, и думаю, у нас все получится, и мы выполним поручения президента, чтобы Россия вышла в лидеры, в десятку по продолжительности жизни 80+", - заключила она.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября стартовал дистанционный этап конкурса.

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