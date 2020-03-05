Ректор "МИСиС": профессия инженера не утратит своей актуальности в будущем

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина Черникова считает, что именно инженеры будут определять вектор развития технологий и мира в целом. Им предстоит "написать новые страницы истории", заявила она в четверг во время всероссийского открытого урока для школьников "Инженеры 2.0", организованного Минпросвещения РФ и порталом "Проектория".

По ее мнению, профессия инженера во все времена была символом движения вперед и символом изменения технологий и производств.

"Сегодня человечество переживает четвертую промышленную революцию и цифровизация входит во все сферы нашей жизни. Поэтому значение профессии трудно переоценить, в настоящее время оно постоянно растет. А вместе с ним растет и заинтересованность молодых людей: все чаще талантливые школьники выбирают технические специальности, - сказала Черникова. - И именно инженеры будут определять дальнейшее развитие технологий и менять мир. Им предстоит написать новые страницы истории, внести свой вклад в развитие нашей страны."

Она рассказала школьникам, что более 100 лет университет отвечает на вызовы времени, готовит инженеров, ученых, проводит прорывные научные исследования, участвует в реализации национальных проектов. Например, в вузе работает более 30 научно-исследовательских лабораторий, научно-образовательных и инжиниринговых центров. А возглавляют их выдающиеся ученые со всего мира.

"Именно они создали новые коллективы и в рамках этой научной повестки, заданной ими, работают там не только ученые с именем, но и молодые исследователи. Они создают технологии, которые в ближайшем будущем будут менять мир человека, нашу жизнь. И они уже сегодня работают и создают новые материалы, новый квантовый компьютер", - сообщила ректор.

Всероссийские открытые уроки - это онлайн-занятия по профессиональной навигации. Они призваны познакомить учеников 8-11-х классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. Записи открытых уроков уже набрали более 100 млн просмотров.