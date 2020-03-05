Определены суперфиналисты конкурса "Лидеры России" по треку "Здравоохранение"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Эксперты определили имена 30 победителей конкурса "Лидеры России" по треку "Здравоохранение", в том числе назвали 10 человек, которые продолжат борьбу в суперфинале проекта. Об этом сообщил журналистам в четверг гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров после завершения церемонии награждения победителей.

"Все 30 победителей финала трека получат наставников из числа авторитетных представителей медицинского сообщества. 10 победителей специализации "Здравоохранение", показавших наиболее высокие результаты в очном испытании, продолжат борьбу в суперфинале конкурса "Лидеры России", который пройдет 27-31 марта в Сочи", - сказал Комиссаров.

Он добавил, что в финале специализации "Здравоохранение" приняли участие 100 конкурсантов из 34 регионов России.

"В третьем сезоне конкурса мы впервые проводим профильные специализации, результаты трека "Здравоохранение" говорят о том, что это было правильное решение и полезная инициатива. Приятно отметить, что многие из участников являются продолжателями семейных династий врачей, у некоторых есть собственные изобретения, научные разработки, которые уже сегодня помогают пациентам бороться с различными заболеваниями. По итогам полуфинала и финала специализации сформирован кадровый резерв профильных управленцев, которые продолжат развивать сферу здравоохранения России", - подчеркнул Комиссаров.

Особенностью конкурса этого года является проведение испытаний по трем специализациям - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 гг., второй проходил в 2018-2019 гг. и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок.