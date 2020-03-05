На учредительном съезде в Москве создана Партия прямой демократии

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Делегаты из 47 регионов России проголосовали на учредительном съезде в четверг за создание Партии прямой демократии, основателем которой является один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров.

"Меня генсеком сегодня выбрали, принято решение о создании партии, утвержден состав высшего координационного совета", - сказал Макаров журналистам.

По его словам, партия будет "нелидерской, двигающейся в рамках определенных идей".

Макаров отметил, что приглашать в партию известных людей "для медийной узнаваемости" не планирует. "Если какие-то известные люди разделят идею, готовы за нее выступать и хотеть присоединиться к партии, то мы с ними об этом поговорим", - сказал он, отвечая на вопрос о привлечении в партию известных людей. Он сообщил, что партия намерена в понедельник подать документы в Минюст для регистрации. Если она будет зарегистрирована, то примет участие в выборах в Госдуму, добавил он.

Пресс-секретарь партии Тимофей Шевяков в свою очередь сообщил, что в конце апреля партия проведет конференцию по проблемам прямой демократии в Европе и на постсоветском пространстве, в которой примут участие ряд европейских политических партий. "Мы надеемся, что это будет первое из целого ряда международных мероприятий", - добавил он, не уточнив место проведения конференции.

Макаров объявил о создании Партии прямой демократии 10 января 2020 года. Позже он сообщил, что ради партийной работы покинет компанию Wargaming, разработчика World of Tanks. По словам Макарова, одной из задач партии является внедрение в политическую систему нового формата принятия решений - общее голосование всех членов партии на защищенной онлайн-платформе.