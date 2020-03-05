На Юге России в праздничные дни прогнозируют до 25 градусов тепла

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Рекордное потепление до плюс 23-25 градусов ожидается на Юге России в праздничные дни, сообщил ТАСС в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Все три праздничных дня погода на юге страны, начиная от междуречья Волги и Дона и до отрогов Кавказа, самого Кавказа, на Черноморском побережье, в Крыму, на Кубани, в Азове будет находится под крылом антициклона. Он станет оберегать жителей юга нашей страны от ненастья, а также продолжит накачивать атмосферу невероятным теплом. Столбики термометров в большинстве регионов будут вновь штурмовать 20-градусную отметку и преодолевать ее во многих случаях местами до 23-25 градусов. Это претензия на новую серию температурных рекордов", - сказал он.

Серия абсолютных температурных рекордов, которых никогда не было за всю историю наблюдений, началась на юге страны в среду. Погода в Симферополе в среду стала самой теплой для этого дня за последние 95 лет, температура воздуха поднялась до отметки 26,6 градусов. Рекордами по теплу среда была отмечена в Ростове-на-Дону, Элисте, Астрахани, Ставрополе, Армавире, Минводах, Красной поляне, Владикавказе, Волгограде, Краснодаре. "И эта история будет повторяться все три дня: много солнца, никаких осадков, легкий ветер - 27 м/с, такая погода называется "миллион на миллион", - отметил Тишковец.

В частности, в Краснодаре по ночам ожидается 5-10 градусов тепла, днем - 20-25 градусов. В Симферополе - 6-11 градусов в ночные часы, 20-25 - в дневные. В Ростов-на-Дону прогнозируется по ночам 3-8 градусов, в дневные часы - 17-22 градуса, уточнил собеседник агентства.

"В ближайшие пять дней особых изменений не произойдет. В середине следующей недели начнется циклоническая депрессия, сопровождаемая облачностью, локальными дождями. Усилится ветер, рекордное тепло пойдет на убыль. Но будет все равно теплее нормы", - добавил ведущий специалист "Фобос".