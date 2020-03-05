{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Юге России в праздничные дни прогнозируют до 25 градусов тепла

Синоптики ожидают новую серию температурных рекордов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Рекордное потепление до плюс 23-25 градусов ожидается на Юге России в праздничные дни, сообщил ТАСС в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Все три праздничных дня погода на юге страны, начиная от междуречья Волги и Дона и до отрогов Кавказа, самого Кавказа, на Черноморском побережье, в Крыму, на Кубани, в Азове будет находится под крылом антициклона. Он станет оберегать жителей юга нашей страны от ненастья, а также продолжит накачивать атмосферу невероятным теплом. Столбики термометров в большинстве регионов будут вновь штурмовать 20-градусную отметку и преодолевать ее во многих случаях местами до 23-25 градусов. Это претензия на новую серию температурных рекордов", - сказал он.

Серия абсолютных температурных рекордов, которых никогда не было за всю историю наблюдений, началась на юге страны в среду. Погода в Симферополе в среду стала самой теплой для этого дня за последние 95 лет, температура воздуха поднялась до отметки 26,6 градусов. Рекордами по теплу среда была отмечена в Ростове-на-Дону, Элисте, Астрахани, Ставрополе, Армавире, Минводах, Красной поляне, Владикавказе, Волгограде, Краснодаре. "И эта история будет повторяться все три дня: много солнца, никаких осадков, легкий ветер - 27 м/с, такая погода называется "миллион на миллион", - отметил Тишковец.

В частности, в Краснодаре по ночам ожидается 5-10 градусов тепла, днем - 20-25 градусов. В Симферополе - 6-11 градусов в ночные часы, 20-25 - в дневные. В Ростов-на-Дону прогнозируется по ночам 3-8 градусов, в дневные часы - 17-22 градуса, уточнил собеседник агентства.

"В ближайшие пять дней особых изменений не произойдет. В середине следующей недели начнется циклоническая депрессия, сопровождаемая облачностью, локальными дождями. Усилится ветер, рекордное тепло пойдет на убыль. Но будет все равно теплее нормы", - добавил ведущий специалист "Фобос".

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьКрым
Реклама на ТАСС
Аксенов: закон о едином подрядчике для Крыма поможет повысить исполнение ФЦП
ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС