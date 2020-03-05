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Распространение коронавируса нового типа

В Гонконге устанавливают, как домашняя собака заразилась коронавирусом

Животное будет находиться на карантине

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 марта. /ТАСС/. Власти Гонконга зафиксировали первый возможный случай передачи коронавируса нового типа от человека к животному. У домашней собаки, принадлежащей инфицированной хозяйке, пробы на заражение неоднократно показали слабо положительный результат, сообщила радиостанция RTHK.

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"Лабораторные пробы свидетельствуют о положительном результате - животное инфицировано коронавирусом, - цитирует издание секретаря по делам продовольствия и здравоохранения администрации Гонконга Софию Чэнь. - В дальнейшем будут проведены новые тесты, животное будет находиться на карантине, пока мы не получим отрицательный результат".

Специалисты из Университета Гонконга и Всемирной организации по охране здоровья животных "пришли к единому мнению о том, что данные результаты свидетельствуют о наличии у собаки низкого уровня инфекции и о возможной передачи коронавируса от человека к животному".

По словам Софии Чэнь, эксперты тем не менее пока не располагают сведениями о вызываемых коронавирусом заболеваний у зверей и о возможном распространении ими вируса.

С 26 февраля по 2 марта исследователи из Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга провели четыре отдельных теста на наличие коронавируса у померанского шпица. 25 февраля его 60-летнюю владелицу госпитализировали после подтверждения наличия у нее вируса.

За последние сутки в Гонконге выявлено четыре случая заражения, их общее число возросло до 104. Еще один пациент госпитализирован с подозрением на инфицирование. Два человека скончались от заболеваний, вызываемых новым вирусом. В настоящее время 60 больных остаются в больницах, 43 - выписаны.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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