Евпатория и три муниципалитета Сицилии заключили соглашение о сотрудничестве

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве и дружбе, предполагающее взаимодействие в сферах культуры, образования и социальной области, заключили Евпатория и сицилийские муниципалитеты Санта-Тереза-ди-Рива, Кастельмола и Фондачелло Фонтина. Об этом сообщила ТАСС организатор визита итальянской делегации, руководитель санкт-петербургского общественного Центра поддержки реализации социальных инициатив граждан "Перспектива" Елена Михайлова.

Ранее делегация из Италии, в составе которой шесть человек, представляющих ряд муниципалитетов Сицилии, прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Ее члены планировали обсудить сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства с властями Симферополя и Евпатории. На встрече в администрации Симферополя гости также заявили о намерении сотрудничать с Крымом в сфере туризма, в том числе после открытия прямого авиасообщения. В четверг состоялась встреча делегации с главой муниципалитета Евпатории.

"Прошло подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве с тремя муниципалитетами Сицилии в торжественной обстановке. Наметились планы на дальнейшее сотрудничество в области культуры, образования и социальной области. Один из муниципалитетов Сицилии в сентябре проводит большой международный фольклорный фестиваль, и они хотят пригласить коллектив или коллективы принять в нем участие, об этом сегодня говорили", - сказала Михайлова, уточнив, что соглашение подписали главы коммун Санта-Тереза-ди-Рива, Кастельмола и Фондачелло Фонтина.

Она рассказала, что члены делегации накануне посетили Ялту и Ливадийский дворец, а в четверг им предстоит экскурсия в евпаторийский Малый Иерусалим и концерт, посвященный Международному женскому дню.

Глава муниципального образования - председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко рассказала ТАСС, что власти крымского города рассчитывают на плодотворный культурный обмен с итальянскими партнерами. "Творческие коллективы из Италии приглашаем к себе. Сицилийцы уже сегодня тоже оставили ряд писем с приглашениями, в том числе для творческих коллективов и официальной делегации. Очень приятно, что коллеги нацелены на поддержку и взаимодействие между Крымом и Сицилией", - рассказала она.