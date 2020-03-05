Саратовская область получит почти 900 млн рублей на создание Парка покорителей космоса

САРАТОВ, 5 марта. /ТАСС/. Саратовская область получит из федерального бюджета почти 900 млн рублей на создание Парка покорителей космоса в Энгельсском районе на месте, где приземлился после первого полета человека в космос Юрий Гагарин. Об этом в четверг сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.

"Сегодня правительство РФ приняло решение о выделении Саратовской области 874 млн рублей на реализацию проекта "Строительство Парка покорителей космоса", - говорит Володин в видеообращении, размещенном на странице.

Володин уже сообщал, что Парк покорителей космоса заработает к 12 апреля 2021 года. Это будет единственный в своем роде мемориально-образовательный комплекс под открытым небом, наполненный ультрасовременными технологиями. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Его вторая очередь предполагает обустройство образовательного парка, аттракционов для детей, строительство пристани на Волге.

Ожидается, что площадь Парка покорителей космоса составит 30 га, в нем появятся мемориальная, рекреационная, прогулочная, ландшафтная и сервисная зоны. Прогулочный маршрут по парку будет составлять 108 минут - по времени, которое Юрий Гагарин провел в космосе. В мемориальном комплексе планируется реконструировать стелу на месте приземления Гагарина, построить площадь космонавтов, создать Стену славы покорителей космоса. Рядом появится аллея кедров - в честь позывного Юрия Гагарина "Кедр".

Место приземления Гагарина находится вблизи города Энгельса Саратовской области. В 1965 году там был установлен обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 метров. Позже на постаменте перед обелиском установили памятник первому космонавту. На данный момент там расположен архитектурный комплекс "Гагаринское поле", ежегодно его посещают более 30 тыс. туристов.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в 09:07 мск стартовал корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту. Совершив один виток вокруг Земли и пробыв в космосе 1 час 48 минут (108 минут), космонавт благополучно вернулся на Землю. Он приземлился на колхозном поле у деревни Смеловка вблизи города Энгельса Саратовской области в 43 км от областного центра.