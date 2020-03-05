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Путин поручил кабмину усилить карантинный контроль продукции на границе с Казахстаном

Правительство должно представить соответствующий доклад до 1 августа

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по усилению карантинного фитосанитарного контроля за оборотом продукции в пунктах пропуска на российско-казахстанской границе. Соответствующее поручение было дано по итогам встречи с представителями общественности в Адыгее, которая состоялась 23 декабря 2019 года.

"Правительству Российской Федерации принять меры по усилению государственного карантинного фитосанитарного контроля за оборотом подкарантинной продукции, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, в том числе путем обеспечения прослеживаемости этой продукции", - говорится в перечне поручения, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2020 года.

В том же перечне поручений Путин обязал правительство представить предложения о внесении в земельное законодательство изменений, которые позволили бы предоставлять общеобразовательным организациям без проведения торгов земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Землю предлагается выделять для подготовки кадров для сельского хозяйства при условии соблюдения ее целевого назначения.

Кроме того, Путин поручил кабмину до 30 апреля подготовить предложения о внесении в законодательство в области семеноводства и в области карантина растений изменений, направленных на обеспечение прав сельскохозяйственных товаропроизводителей. Также Путин ждет предложений правительства по предоставлению сельскохозяйственным компаниям малого и среднего бизнеса права на применение нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в отношении деятельности, связанной с реализацией продукции. При необходимости может быть дополнительно определен перечень требований предприятиям малого и среднего бизнеса.

Путин также поручил проработать предложения о том, как снизить до 10% ставку НДС в отношении операций по реализации продуктов переработки кормовых культур, в том числе силоса и сенажа. Также должны быть внесены изменения в ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которые предусматривают строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на территориях сельских населенных пунктов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссия
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