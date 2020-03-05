Путин выступил за создание Института истории обороны и блокады Ленинграда

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает необходимым создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда. В перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля, Путин потребовал от кабинета министров РФ, администрации президента и правительства Санкт-Петербурга подготовить и соответствующие предложения.

Путин ждет доклад по данному вопросу к 1 сентября. О создании такого института речь шла на встрече президента с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в январе.

Кроме того, президент рекомендовал губернаторам оказывать содействие в предоставлении интернет-порталу "Книга памяти блокадного Ленинграда" содержащейся в архивных документах информации о лицах, проживавших в Ленинграде в период Великой Отечественной войны, в том числе о тех, кто умер или был эвакуирован из города.

Также глава государства поручил Министерству культуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга "принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение сохранности объекта культурного наследия "Могила Кутузова Михаила Илларионовича (1745-1813)", в том числе элементов указанного объекта, относящихся к движимому имуществу, и проработать вопрос о включении этих элементов в состав Музейного фонда РФ". На выполнение данного требования Путин отвел срок до 1 июля. На январской встрече президенту рассказали, что захоронение полководца Кутузова в Казанском соборе в Санкт-Петербурге не имеет общего паспорта и находится в ведении разных учреждений, поэтому возникают проблемы с выделением средств на реставрацию. Тогда глава государства пообещал решить проблему.

Еще одно поручение президент дал правительству РФ, чтобы оно обеспечило "внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление ограничения прав правообладателей на использование земельных участков, в границах которых обнаружены останки погибших при защите Отечества, и введение ответственности за нарушение этого ограничения, а также предусматривающих наделение органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по перезахоронению обнаруженных останков погибших при защите Отечества". Эти задачи должны быть также решены до 1 июля.