Эрмитаж станет главной площадкой "Тотального диктанта" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж будет главным местом проведения "Тотального диктанта" в Санкт-Петербурге в этом году, сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"У нас предстоит "Тотальный диктант", в этом году главной площадкой будет Эрмитаж <...>. У нас будет главное событие в Атриуме Главного штаба, а дальше в других местах - в Эрмитажном театре, в лектории реставрационно-хранительского центра в Старой Деревне и, кроме того, в эрмитажных спутниках во Владивостоке, Омске, Казани, Амстердаме, Калуге - везде будет эрмитажный тотальный диктант", - рассказал гендиректор музея.

Пиотровский также отметил, что идет согласование проведения Книжного салона на Дворцовой площади, и Эрмитаж проведет Неделю детской книги.

"Тотальный диктант" пройдет 4 апреля, столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург. Автором "Тотального диктанта" стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. "Тотальный диктант" проводится ежегодно всех желающих, акция впервые была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.