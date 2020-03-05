Дюмин: штрафы за нарушения весогабаритного контроля нужно зачислять в бюджеты регионов

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил зачислять в бюджеты регионов, а не в федеральный бюджет штрафы за нарушения норм весогабаритного контроля автомобилей. Об этом он сообщил в четверг в Туле на выездном заседании Совета законодателей Центрального федерального округа (ЦФО).

"В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы внедряем систему весогабаритного контроля, ее стоимость - 1,4 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в областном дорожном фонде <...> В конце прошлого года из письма Министерства финансов РФ узнали, что штрафы за нарушение норм весогабаритного контроля в полном объеме будут зачисляться в федеральный бюджет. Средства от взимаемых штрафов должны поступать в бюджеты субъектов РФ, это справедливо", - сказал Дюмин.

Глава области отметил, что действующей системой зачисления штрафов в федеральный бюджет недовольно большинство губернаторов ЦФО. "Мы общаемся, я позицию их знаю. Получается, дороги разбивают наши, расходы по установке оборудования - тоже легли на нас, а "пряники" пройдут мимо", - отметил Дюмин.

Председатель Совета законодателей ЦФО, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что рассмотрение предложения губернатора Тульского области будет включено в повестку дня ближайшего заседания Совета.

В июне 2019 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил наделить региональные власти полномочиями по контролю за массой и габаритами автомобилей, для того, чтобы сохранить дороги в надлежащем состоянии. Мнение об этом он высказал на заседании Государственного совета в Кремле по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время полномочиями по контролю веса и габаритов транспорта обладают три федеральных ведомства - МВД, Ространснадзор и Федеральная таможенная служба. Эти же ведомства имеют право привлекать нарушителей к административной ответственности.