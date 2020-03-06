Леденящая жажда скорости. Как вертолет Ми-171А2 и гонщики "растопили" лед Байкала

Три дня гонщики со всего мира в разных классах автотехники ставили рекорды скорости на ледяной глади Баргузинского залива озера Байкал. Журналисты ТАСС своими глазами увидели, как это происходило в экстремальных условиях снежной Бурятии, и пообщались с некоторыми участниками и организаторами "Байкальской мили"

Место силы, место красоты, а теперь еще и скорости. Байки, автомобили, электрокары, багги, велосипеды, аэролодка и даже ультратанк. Фестиваль на Байкале собрал гонщиков не только со всей России, но и из Бельгии, Франции, Ирландии и Италии. Всего — 114 пилотов. И все они приехали на "Байкальскую милю" c одним лишь желанием — установить рекорды скорости на льду самого глубокого озера на планете. Но, пожалуй, главным и одним из самых зрелищных участников ледовых гонок стал российский вертолет Ми-171А2, установивший рекорд страны по максимальной скорости, достигнутой винтокрылой машиной на ограниченной дистанции 1,6 ​​​км.

' Сергей Бобылев/Роман Азанов/ТАСС'

На трех специально оборудованных трассах 1/8 мили и двух трассах протяженностью по одной миле каждая команда получила возможность зафиксировать высший показатель скорости своего транспортного средства. Символично — одна из трасс была длиной 1642 метра, равной глубине Байкала. В конце каждой из них стояли регистраторы выходной скорости, а после — полосы для торможения. Результаты оценивали эксперты из России и США. Организаторы "Байкальской мили" все-таки сделали свой "русский Бонневиль". Вертолет и лед "В рамках фестиваля скорости "Байкальская миля — 2020" гражданский вертолет под управлением экипажа Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) развил скорость 268,81 км/ч на минимально допустимой высоте 20 м", — сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Этот рекорд установили в ходе трех зачетных полетов, когда Ми-171А2 соревновался с мотоциклами и автомобилями, выезжающими друг за другом на трассу.

"Рекорд означает, что он устанавливается для этого типа вертолетов, хотя предельная скорость у него немного больше. Опять же расстояние — всего 1600 м. Мы зафиксировали 268 км/ч. В зависимости от массы и других показателей у нас максимальная скорость вертолета меняется, но самая высокая — 280 км/ч. То есть когда был поставлен рекорд, это не выходило за нормы безопасности полетов, мы просто показали возможности вертолета на такой короткой дистанции", — признался в разговоре с журналистом ТАСС командир воздушного судна, летчик-испытатель У-УАЗ Василий Матвеев.

Описание Экипаж вертолета Ми-171А2 © Сергей Бобылев/ТАСС

Мы тут гонялись здорово! С места мы, конечно, не так резво стартуем. Если спортивные автомобили развивают за 4 секунды скорость 100 км/ч, то мы, конечно, подольше набираем. Но на этом расстоянии (1,6 км) мы всех обгоняем, даже самые мощные и крутые мотоциклы Василий Матвеев летчик-испытатель У-УАЗ

Летчик добавляет, что сложность была еще и в том, что выдерживать скорость и высоту над снежной поверхностью не очень-то удобно. "Контроль производился дополнительно по приборам: контролировались высота и скорость, — говорит он. — Взлет/посадка на подготовленную площадку особых трудностей не вызывают. Если просто на лед садиться, то необходимо повыше зависать и раздувать, пока снег рядом не сойдет. Над открытой и белой поверхностью возникает иллюзия движения, снег уходит, и тебе кажется, что ты сдвигаешься. Ориентир должен быть".

Один из сложных моментов подготовки, признается Матвеев, организация площадки на льду. "Можно в снежном поле сесть, но тогда надо раздувать снег, поднимается сильный ветер. А здесь зрители — нужно все красиво показать. Узнавали толщину льда, ведь это все нужно было рассчитывать. Официальные лица дали заключение о его толщине. В районе, где у нас была площадка, — 75 см. Позволяет выдерживать до 30 т. Но, по нашим расчетам, у нас вертолет был полегче — где-то 13,5 т, то есть соответствует площадке".

Вертолет Ми-171А2 Самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Машина оснащена двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным х-образным рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. Вертолет может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров днем и ночью в условиях высокогорья, пустыни, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью. Машина способна совершать длительные беспосадочные полеты. Продолжение

"Установление рекордов в суровых климатических условиях становится традицией для Ростеха. В прошлом году российские дайверы стали мировыми рекордсменами, погрузившись под лед более чем на десять часов с нашими дыхательными аппаратами. Сегодня в Книгу рекордов России попал Ми-171А2. Этот вертолет уже проходил проверку холодом и жарой — тесты показали, что он переносит температуры от -50 до +50 градусов. Участие в "Байкальской миле" и "разгон" с места на предельно низкой высоте стали еще одной проверкой на выносливость, которую машина прошла на "отлично", — сказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко. Перелет из Улан-Удэ (с завода) на Байкал занял один час. Особых сложностей, по словам летчика, не было, "ведь машина была готова для этого — проверенная, облетанная". "Кстати, мы первый раз делали ночевку на льду. Такое на этом фестивале у нас было впервые", — признается Матвеев.

"Участие вертолета в фестивале над ледовой гладью Байкала — это еще одна возможность продемонстрировать потенциал Ми-171А2. Старт при полетах на установление рекорда происходил с режима висения. Мобильная GPS-станция, установленная на вертолете, зафиксировала результат, — рассказал управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. — Я уверен в нашей технике и мастерстве пилотов. Подтверждение этому — сертификат, который вручают представители Книги рекордов России". Кстати, после этого достижения вертолет посоревновался в скорости с самыми быстрыми пилотами наземной техники, в том числе с аэролодкой "Север". Именно она преодолела участок 1,6 км с рекордной скоростью 155,91 км/ч.

"Эмоций масса. Но мили мало, конечно. Вообще, для этой лодки по льду — 220–230 км/ч. Этот рекорд лично меня как пилота не порадовал, ожидал большего. Но это первое наше участие, не было понимания, как все будет происходить и какая будет трасса. Поэтому на следующий год обязательно приедем повышать свой рекорд", — отметил в разговоре с ТАСС пилот аэролодки Дмитрий Паршин (Красноярск).

"С вертолетом гонка была необычная. И это произвело сильное впечатление. Конечно, не было цели его победить, сам процесс был интересен, как это все происходит", — сказал он. Его команда приехала на фестиваль своим ходом из Иркутска на этой лодке. Они пересекли весь Байкал за пять часов. "Мы ехали со съемочной группой, останавливались, снимали интересные места. Были торосы, трещины... Но лодке это нипочем, она ездит абсолютно по любой поверхности", — рассказал Паршин. Погонял по байкальскому льду с Ми-171А2 и гусеничный Bentley Continental, его еще называют ультратанк. Машина популярного автоблогера Константина Заруцкого (Москва) попала в Книгу рекордов России, разогнавшись до 125 км/ч на дистанции в милю.

Описание Гусеничный Bentley Continental © Сергей Бобылев/ТАСС

"Погонял хорошо, но можно лучше. Но вернемся через год. Но для машины предел — это 130 км/ч по асфальту. На трассе она вела себя как по асфальту — нам абсолютно все равно, по чему ехать. Она такой создавалась. Да, не самая быстрая, но стабильно едет где угодно. Для нас на ней подпрыгнуть — это не проблема", — говорит создатель гусеничного Bentley.

Виражи крутили с вертолетом — это было очень круто. И изнутри это смотрелось не менее эпически. Вертолетчики произвели впечатление Константин Заруцкий пилот ультратанка

"Главное на этом фестивале — ощущение безопасности, оно дает раскрепощение. Не боишься кого-то сбить, вылететь с трассы, нет даже бетонных отбойников. Ничего не может пойти не так — это самое главное. Это свобода. И соответственно, давишь на полную! Ни о чем не думаешь, не боишься", — делится своими впечатлениями о гонке Константин.

"Вертолет — это эффектно, — отметил в разговоре с ТАСС организатор "Байкальской мили" Сергей Мальцев. — Спасибо, что они (экипаж и техники У-УАЗ — прим. ТАСС) приехали. У нас одни из самых лучших вертолетов и самолетов в мире. И то, что у нас здесь была возможность продемонстрировать в таком современном формате вертолет, — это очень здорово. Что такое многие современные авиавыставки? А здесь — живое, рядом с людьми. И мы все увидели, какие у нас в стране строят вертолеты, и что они могут показать". "Русский Бонневиль" Фестиваль скорости на Байкале проводился второй раз и уже стал поистине международным. По сравнению с прошлым годом количество участников возросло в четыре раза. Организаторы мероприятия (компания Fine Custom Mechanics из Москвы) отмечают, что не ожидали, что будет так много участников и будет такой отклик. "Это абсолютно ни на что не похожее событие, направленное больше не на спортивные показатели, а на получение потрясающих эмоций. Люди со всей России и других стран объединились для того, чтобы поучаствовать в заездах и встретиться с единомышленниками", — отметил один из организаторов "Байкальской мили" Дмитрий Хитров. "Байкальская миля" — это гонка не для профессиональных спортсменов, а для энтузиастов скорости.

Здесь техника от велосипеда до вертолета. И вся она абсолютно на равных правах гоняется и получает свои рекорды. Это разнообразие является интересным фактом. Люди из разных дисциплин встречаются здесь и становятся друзьями. Они знают о существовании друг друга, но только здесь на одной площадке они могут на равных встретиться — как велосипедист, так и чемпион мира по мотокроссу Дмитрий Хитров организатор фестиваля "Байкальская миля"

"У нас летала такая мысль: много национальных гонок, где не надо создавать команду, все направлено к людям. И единовременно мы [с Дмитрием Хитровым] приходили к тому, что у нас в стране не хватает такого веселого фестиваля скорости, где люди могут организовать свои инженерные мысли. Ведь по большому счету это — гонка инженеров, — рассказал журналисту ТАСС Сергей Мальцев, идейный вдохновитель "Байкальской мили". — От Владивостока до Калининграда заработали все станки. Инженеры, которые продавали на рынках что-то, включили свои головы и стали придумывать различные штуки — от шипов до агрегатов на машины. Это не могло нас не порадовать".

Описание Организатор "Байкальской мили" Сергей Мальцев (слева) © Роман Азанов/ТАСС

Мальцев отмечает, что сама идея создания была как аналог американского Бонневиля, где на озере собирается более 500 команд. "Там непонятый мопед может стоить $5 тыс. до стримлайнеров за многие миллионы. И меня поразила тогда эта атмосфера, когда совершенно разный класс, уровни. Там нет ни политики, ни религии, ничего. Там есть единственная цель — побить рекорд скорости. Установить рекорд и посмотреть, как работает то, что ты изобрел сам, своими мозгами и руками", — говорит он. По мнению Мальцева, это и есть один из тех моментов, которых не хватает в нашей стране. "Причем я точно знаю, что наши намного талантливее и искусней. Наша страна очень велика. В ней очень много самоделкиных — людей, которые своими руками делают не понятно из чего. И здесь этот момент самореализации очень важен", — считает он.

Фестиваль скорости в Бонневиле Бонневиль представляет собой высохшее соленое озеро площадью 412 кв. км, которое находится на северо-западе штата Юта (США). Его еще называют озером скорости. Оно превратилось в один из популярнейших гоночных треков на планете. С 1900-х годов здесь совершались целые серии заездов самых знаменитых пилотов и устанавливались мировые рекорды скорости. В 1970-е на автомобиле "Голубое Пламя", оснащенном уменьшенной копией реактивного двигателя "Аполлона", был преодолен рубеж в 1000 км/ч. Ровная соляная поверхность озера позволяет автомобилям развивать подобные скорости. Здесь две высокоскоростные автотрассы, которые проложены под разными углами. Гоночный сезон длится с мая по октябрь. Кстати, на озере снимался художественный фильм "Самый быстрый Индиан" с Энтони Хопкинсом в главной роли. Продолжение

Мы знаем: у нас в стране огромное количество людей, которым надо самореализоваться. Здесь — это место самореализации и подтверждение того, чем ты занимался всю свою жизнь (и таких много). И возможность еще и победить! Сергей Мальцев организатор фестиваля "Байкальская миля"

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Мальцев признается, что такой фестиваль можно было организовать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани… но "он бы затерялся". "А почему Байкал? Все-таки во всем мире Россию воспринимают как холодную, зимнюю страну. Байкал — визитная карточка наша. Когда я был на Бонневиле, подумал: я вот поставил рекорды на самом горячем озере, а что если поставить рекорд на самом холодном. И в общем я не ошибся. Сюда приехали многие ребята из тех, кто был на американском Бонневиле", — говорит он. "Сам по себе энтузиазм и желание скорости именно для того, что ты покоряешь себя, побеждаешь, и ребята, которые за тысячу километров сюда приехали, они, можно сказать, уже победители, — рассказывает Мальцев. — Ведь они привезли еще и чудеснейшие экземпляры техники, которые по большому счету нигде у нас в стране не могут быть испытаны". Он признается, что уже сейчас у него есть 22 заявки от людей, которые строят необыкновенные транспортные средства на "Байкальскую милю — 2021". "Захотелось вкусить дух свободы Байкала" За три дня заездов на фестивале было установлено несколько мировых и российских рекордов скорости на льду. Конечно, вертолет Ми-171А2 — абсолютный лидер по скорости, но уже вплотную к нему подобрался мотоцикл. Так, максимальную скорость показал пилот Александр Мишкинис на мотоцикле BMW S1000RR — 262,8 км/ч.

Описание Кастом-байк Indian Scout Appaloosa 2.0 и вертолет Ми-171А2 © Сергей Бобылев/ТАСС

Руководитель команды MAXX Motors Максим Белотелов (Набережные Челны) на Байкале не первый раз, зимой катался тут на снегоходе. Однако на подобной ледовой гонке впервые. "Захотелось вкусить дух свободы Байкала, проверить мощности нашей техники, на которой мы выступаем, — говорит он. — Но главное все же свобода. Вкус драйва и адреналина ощутить в таком прекрасном месте, как Байкал, думаю, это ключевой момент".

Описание Руководитель команды MAXX Motors Максим Белотелов © Роман Азанов/ТАСС

"Мы результатом довольны. На мотовездеходе Can-Am Maverick установили рекорд России — 153 км/ч. К технике претензий нет, машина отлично себя вела. Работала на все 100%. В следующем году приедем обязательно и постараемся привезти новую технику — трицикл, — рассказывает Максим. — А что дети тут вытворяют? У меня у самого семилетний сын, ездит уже на квадроцикле. И обязательно хочу его сюда привезти". Под огромным впечатлением от "Байкальском мили" и одна из самых быстрых девушек отечественных мотогонок и чемпионка класса Woman сезона RSBK-2018 (российский супербайк, международные соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам) Екатерина Колпакова из Москвы.

"Скорость была 155 км/ч, но для моего мота (мотоцикл Yamaha) это предел. На трассе, конечно, было сложновато, она подразбита была. И у меня, например, мотик на заезде до ½ мили носило вот так в разные стороны. В следующем году планирую приехать на другом мотоцикле".

Не знаю, какие слова подобрать, но "Байкальская миля" — это лучше, чем все гонки, в которых я когда-либо участвовала. Здесь очень масштабно. Привлекает внимание здесь совершенно новый опыт: когда ты выезжаешь на трассу, есть только ты и Байкал, больше ничего нет. Весь мир перестает существовать. Моя жизнь поделилась на до и после, как я первый раз выехала. Я не знаю, с чем это сравнить Екатерина Колпакова пилот супербайка

Привлекательность фестиваля, по ее мнению, еще в том, что здесь много зрителей, которым "дают пощупать, потрогать мотоциклы". "Я считаю, что все это позволяет популяризовать мотоспорт у нас в стране. И именно такой популяризации сейчас и не хватает. И этот фестиваль справляется с этим лучше, чем все остальные мотогонки в России", — говорит она. Один из участников Вячеслав Папуцкий (компания Truck Garage, которая создает элитные внедорожники с дорогим тюнингом) из Санкт-Петербурга привез две машины: ГАЗ М-20 "Победа" и М-1. Они сделаны по мотивам старых советских автомобилей, полноприводные с винтажным стилем.

Описание Truck Garage © Роман Азанов/ТАСС

"Мы их сюда привезли, потому что красивая природа и красивое место. Машина на миле себя вела стабильно, ровно, показали скорость 187 км/ч. Считаю, для нее это достаточно, — говорит он. — Само мероприятие — огонь, Байкал тоже огонь. Мы здесь много с кем были знакомы заочно и теперь уже лично увиделись".

Всех энтузиастов скорости собрали в одном месте (улыбается). В следующем году покажем новый автомобиль, ведь если ехать, то нужно удивлять Вячеслав Папуцкий

Отметили интерес к "Байкальской миле" и байкеры из московского мотоклуба "Падонки", для которых участие в подобных мероприятиях не в новинку. "Ведь в России не один и не два проходит зимних байк-слета, которые по концепции очень похожи на это. Поэтому мы чувствуем себя здесь как дома. Что произвело здесь впечатление? Произвели впечатление мы на всех остальных (смеется). В общем-то, за этим и ехали", — говорит один из пилотов, который выступал на моте с двумя реактивными двигателями.

"На трассе он себя вел прекрасно: устойчиво и стабильно. Я ожидал худшего, честно говоря. Поэтому доволен его поведением на больших скоростях, даже на неровностях. Но спидометра на нем нет, поэтому протоколы с зафиксированной скоростью даже не смотрел, — рассказывает байкер. — Вчера у нас был просто насыщенный веселый вечер (улыбается). Протоколы будем смотреть по возвращении в Москву. Мы ведь гоняемся не ради цифр, а ради удовольствия. Я думаю, как и все здесь". В этом году возраст участников варьировался от 6 до 70 лет. Самой юной участницей стала москвичка Сильвия Павлова. "Я приехала сюда, чтобы показать всем, что детский мотоспорт очень нужен. Очень необходим таким мальчикам и девочкам, как я. В следующем году обязательно приеду. На Байкале первый раз, и впечатления от этого места потрясающие. Очень красивая природа. Немножко холодно, бодрит", — призналась Сильвия, которая участвовала в нескольких заездах, в том числе на дистанции 1/8 мили.

"Пока только личные рекорды установили (улыбается). 6-летняя девочка едет отлично, хорошо держится на скорости 50 км/ч, но есть желание показать и 70–80. Больше кроссовый мот не выжмет", — добавляет приехавшая с ней на Байкал ее тетя.

Детские рекорды скорости В 2019 году один из рекордов скорости на фестивале "Байкальская миля", попавший в Книгу рекордов России, поставил 9-летний участник Ярослав Карпушин. Он развил скорость 99,21 км/ч на мотоцикле Kawasaki на дистанции 1/8 мили (200 м). Продолжение

"Байкал оставим чище, чем он был до нас" Позаботились организаторы и об экологической составляющей Байкала, который имеет статус самого чистого озера на планете.

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"Мы, когда затевали это мероприятие, задали себе вопрос: имеем ли мы право шуметь и находиться в этом месте? Потом мы опять-таки же посмотрели опыт наших иностранных коллег, мы посмотрели, как жители нашей страны работают с природными ресурсами, мы поняли, что если создадим правильную атмосферу, то мы после себя не оставим ни одной соринки", — говорит организатор фестиваля Дмитрий Хитров. "Наши участники — это крайне дисциплинированные люди, у нас не было ни одного случая протечки масла. У нас все делается по самым строжайшим экологическим нормам. Обещаю, что площадку на льду Байкала около Максимихи оставим чище, чем она была до нас", — добавил он.

Описание Глава Бурятии Алексей Цыденов и организатор фестиваля Дмитрий Хитров © Роман Азанов/ТАСС

Глава Бурятии Алексей Цыденов в беседе с журналистами отметил, что это мероприятие является важным для республики в плане туризма и бизнеса. "Февраль является мертвым туристическим сезоном, а сейчас здесь благодаря проведению фестиваля были заняты все гостиницы, продавались сувениры и теплые вещи, работали кафе. Получается такая дополнительная поддержка местного населения в нетуристический сезон — это самый главный результат", — сказал он.