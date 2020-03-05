Римский марафон отменили из-за коронавируса

ТАСС, 5 марта. Римский марафон, запланированный на 29 марта, отменен из-за распространения в стране коронавируса. Об этом в четверг сообщили организаторы состязания, маршрут которого проходит по центру Рима и набережным Тибра.

"Вследствие чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и в соответствии с положениями правительственного декрета от 4 марта 2020 года, марафон, который должен был состояться 29 марта, отменен", - говорится в их заявлении на странице в Facebook.

В среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет о карантинных ограничениях, который был принят в дополнение к предыдущему от 1 марта. В частности, в документе говорится об отмене всех массовых мероприятий, в том числе спортивного характера, если нет возможности гарантировать обязательную дистанцию не менее метра между людьми. Кроме того, правительство постановило закрыть до 15 марта все образовательные учреждения, в том числе сады и университеты.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, умерли 107. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами вспышки продолжают считаться Ломбардия и Венето. Города "красной зоны" в областях Ломбардия и Венето, где возникли две локальные вспышки, находятся в изоляции.