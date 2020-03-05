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Распространение коронавируса нового типа

Facebook закрыла до 9 марта отделение в Сиэтле из-за выявления у работника коронавируса

Заболевший сотрудник в последний раз являлся на работу 21 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, закрыла до 9 марта свое представительство в Сиэтле (штат Вашингтон), у одного из сотрудников которого выявлено заболевание, вызываемое новым коронавирусом. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Facebook.

"У контрактника, работавшего в нашем офисе Stadium East, диагностировано COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС). Мы поставили об этом в известность остальных сотрудников и действуем в соответствии с рекомендациями ведомств здравоохранения, которые подчеркивают приоритет заботы о здоровье и безопасности людей", - цитирует телеканал CNBC представителя компании.

Заболевший сотрудник в последний раз являлся на работу 21 февраля. В предстоящий понедельник истекает срок инкубационного периода вируса. Facebook в конце февраля отменила из-за коронавируса ежегодную конференцию разработчиков F8, которая должна была пройти 5-6 мая 2020 года в Сан-Хосе (штат Калифорния).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели свыше 52 тыс. человек, число случаев заражения составляет более 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших составляет около 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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