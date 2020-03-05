В Риме до 15 марта закрылся Российский центр из-за опасности распространения коронавируса

РИМ, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Риме приостанавливает свою деятельность до 15 марта из-за опасности распространения коронавируса в стране. Об этом сообщается в четверг на сайте представительства Россотрудничества в Италии.

Подобная мера принимается в соответствии с указом председателя совмина Италии о временном прекращении работы всех учебно-образовательных учреждений на территории страны и отмене всех общественных мероприятий. Это распространятся в том числе на культурные мероприятия, курсы русского языка и детские творческие студии, говорится на сайте РЦНК.

"У нас отменяется концерт в честь 8 марта, который должен был состояться в пятницу, кинопоказы в честь 75-летия Победы", - рассказали корреспонденту ТАСС в центре. При этом его сотрудники работают, уточнили в организации. "Еще раньше в связи с опасностью распространения коронавируса начали отказываться от поездки в Рим участники Первого педагогического форума, который был запланирован на конец марта. В нем должны были принять участие специалисты из России и преподаватели русского языка из десятка европейский стран. Это мероприятие было отменено", - добавили в РЦНК.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, умерли 107. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами вспышки продолжают считаться Ломбардия и Венето. Города "красной зоны" в областях Ломбардия и Венето, где возникли две локальные вспышки, находятся в изоляции. Не исключено, что территория карантинной зоны будет расширена.