{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Риме до 15 марта закрылся Российский центр из-за опасности распространения коронавируса

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек

РИМ, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Риме приостанавливает свою деятельность до 15 марта из-за опасности распространения коронавируса в стране. Об этом сообщается в четверг на сайте представительства Россотрудничества в Италии.

Подобная мера принимается в соответствии с указом председателя совмина Италии о временном прекращении работы всех учебно-образовательных учреждений на территории страны и отмене всех общественных мероприятий. Это распространятся в том числе на культурные мероприятия, курсы русского языка и детские творческие студии, говорится на сайте РЦНК.

"У нас отменяется концерт в честь 8 марта, который должен был состояться в пятницу, кинопоказы в честь 75-летия Победы", - рассказали корреспонденту ТАСС в центре. При этом его сотрудники работают, уточнили в организации. "Еще раньше в связи с опасностью распространения коронавируса начали отказываться от поездки в Рим участники Первого педагогического форума, который был запланирован на конец марта. В нем должны были принять участие специалисты из России и преподаватели русского языка из десятка европейский стран. Это мероприятие было отменено", - добавили в РЦНК.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, умерли 107. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами вспышки продолжают считаться Ломбардия и Венето. Города "красной зоны" в областях Ломбардия и Венето, где возникли две локальные вспышки, находятся в изоляции. Не исключено, что территория карантинной зоны будет расширена.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Starbucks запретила использовать личные кружки из-за коронавируса
При этом клиентам, принесшим собственную посуду, по-прежнему будет предоставляться скидка 10%, даже если они не смогут этой посудой воспользоваться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС