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Распространение коронавируса нового типа

МИД Китая не считает нужным извиняться за распространение коронавируса в мире

Очернение стран и людей несет в себе большую опасность, чем сам вирус, считают в ведомстве

ТАСС, 5 марта. МИД КНР не видит оснований для каких-либо оправданий за распространение в мире коронавируса нового типа, впервые зафиксированного в китайском городе Ухань. Так представитель внешнеполитического ведомства страны Чжао Лицзянь прокомментировал в четверг на брифинге мнение политического обозревателя телеканала Fox News Джесси Уоттерса о том, что Пекину следует принести извинение за вспышку коронавируса.

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"Коронавирус - общий враг человечества, от него страдают жители многих стран, - цитирует его МИД КНР на своем сайте. - Мнение о том, что Китай должен принести извинения, абсолютно голословно и безосновательно".

Он также подчеркнул, что "Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что очернение [стран и людей] несет в себе большую опасность, чем сам вирус". "На данный момент происхождение коронавируса еще не установлено, и не важно, где он появился, - как Китай, так и другие страны стали его жертвами и совместно противостоят угрозе его распространения", - отметил Чжао Лицзянь.

"В результате вспышки свиного гриппа в США в 2009 году более 18 тыс. человек погибли в 214 странах и регионах мира. Просил ли кто-нибудь тогда Вашингтон приносить извинения?" - добавил представитель китайского МИД.

Ранее внешеполитическое ведомство КНР выразило протест против того, чтобы коронавирус нового типа называли "китайским вирусом", подчеркнув, что "Всемирная организация здравоохранения назвала новый коронавирус COVID-19, не связывая его наименование ни с какой территорией и страной".

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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