Генсек ООН считает, что пандемию коронавируса еще можно предотвратить

ООН, 5 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса еще может быть предотвращена, для этого нужна скоординированная работа всех правительств. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с самого начала была очень активна [в борьбе с эпидемией], работая в сотрудничестве с правительствами стран, включая Китай, - подчеркнул он. - Распространение коронавируса все еще можно сдержать, избежав пандемии". "Но окно возможностей сужается, нам нужна организованная работа всех правительств и международная солидарность", - предупредил генсек.

Кроме того, Гутерриш обратил внимание на проблему стигматизации. "Мне очень не нравится, когда в разных странах начинают избегать людей определенных этнических групп, - указал он. - Да, с заболеванием нужно бороться, но также нужно бороться со стигматизацией, которая разделяет нас, вместо того, чтобы объединять".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Полностью интервью будет опубликовано в специальном проекте ТАСС "Мировые лидеры о Великой Победе" и показано на телеканале "Россия-24".