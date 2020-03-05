Минпросвещения разработает правила доступа к водоемам в местах организации отдыха детей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минпросвещения разрабатывает поправки в закон "Об основных гарантиях ребенка в РФ" и Водный кодекс, в рамках которых предлагается установить для граждан правила доступа к водоемам, расположенным на территории организации отдыха детей. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта опубликовано в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что в России некоторые организаций отдыха детей и их оздоровления расположены вблизи водных объектов. В соответствии с Водным кодексом водоемы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными, как и полоса земли вдоль береговой линии. Санитарные правила, в свою очередь, не допускают совместное пребывание в общих местах пользования детей и взрослых, а купание детей должно осуществляться в специально отведенных и оборудованных местах.

Согласно уведомлению, правила, в частности, закрепят особенности доступа к водоему и участку береговой полосы, расположенным в местах организации детского отдыха или примыкающих к ним.

Планируется, что поправки вступят в силу в январе 2021 года.