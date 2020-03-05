Вторая пациентка из США прибыла в Краснодар для лечения новообразования на лице

КРАСНОДАР, 5 марта /ТАСС/. Вторая пациентка из США, которой меньше года, прибыла в Краснодар вместе со своими родителями для лечения новообразования на лице после истории с Луной Феннер, которой кубанские врачи уже провели несколько операций, передает корреспондент ТАСС из зала прилетов краснодарского международного аэропорта.

Врачи в Краснодаре с 2019 года успешно провели ряд операций, удалив пациентке из США Луне Феннер, которой нет еще года, часть большого новообразования на лице. У нее был диагностирован невус, на лечение потребуется около полутора лет, угрозы перерождения новообразования в раковое нет. После того как об истории ребенка узнала общественность, к краснодарским онкологам за помощью обратились еще два иностранных пациента, приезд которых ожидается в 2020 году.

"В Америке предлагают агрессивную классическую технологию лечения под общим наркозом, поэтому мы решились на операцию в Краснодаре", - ответила на вопрос журналистов по прилету о причинах обращения за помощью именно к краснодарским онкологам мать второй девочки.

Она пояснила, что причиной обращения за медицинской помощью на Кубань также стало ее знакомство с мамой Луны Кэрол. "Завтра состоится первичная консультация с доктором. Субъективно невус у пациентки меньше по площади, чем у Луны", - сказал директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

Он уточнил ТАСС, что пациентка вместе со своей мамой прибыли в Краснодар из штата Техас, ребенку восемь месяцев, врачи на родине диагностировали у нее меланоцитарный невус.