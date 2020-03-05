Прошедшая в Европе зима стала рекордно теплой за всю историю наблюдений с 1855 года

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Минувшая в Европе зима стала самой теплой за последние 165 лет. Об этом сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на Службу ЕС по изменению климата "Коперник" (C3S).

Согласно данным этой организации, средняя температура в декабре, январе и феврале была на 1,4 Цельсия выше предыдущего максимума, отмеченного зимой 2015-2016 годов. Причем температура прошедшей зимой превысила средние зимние показатели 1981-2010 годов на 3,4 градуса Цельсия.

Средняя температура в столице Финляндии - Хельсинки в январе и феврале было на 6 градусов выше средней температуры в те же месяцы в период с 1981 по 2010 годы. В последние несколько лет морозы во многих частях Финляндии не наступали даже в декабре, а снега приходилось ждать до начала января. Настоящие снежные зимы становились все короче. Одним из объяснений этого процесса стало потепление климата. Несколько лет назад ученые обнаружили, что в Финляндии оно происходит почти в два раза быстрее, чем в других частях планеты.

Из-за необычно теплой погоды, как отмечают эксперты, этой зимой в винодельческих регионах Германии виноградарям так и не удалось собрать урожай для приготовления напитка - айсвайна или ледяного вина. В этом же году виноградари вообще не смогли собрать необходимый для производства айсвайна урожай, поскольку температура воздуха не достигла отметки в минус 7 градусов, при которой можно начинать сбор виноградных гроздьев.

Директор C3S Карло Буонтемпо не исключил, что "экстремальные условия", зафиксированные нынешней зимой, могут еще более усугубляться глобальным потеплением. Однако, как полагает он, она все же "не отражает климатическую тенденцию как таковую". "Сезонные температуры, особенно за пределами тропиков, значительно варьируются год от года", - добавил Буонтемпо.