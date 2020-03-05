Россия создаст систему господдержки северного завоза

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Система господдержки завоза топлива, продуктов и других жизненно необходимых товаров в отдаленные населенные пункты в Арктике появится в России. Это следует из опубликованного в четверг указа президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий.

"Создание системы государственной поддержки завоза в населенные пункты, расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров", - говорится в документе об одной из основных задач в сфере социального развития.

В числе других отмечается обеспечение доступности медицинской помощи, качественного образования, иных услуг в отдаленных населенных пунктах. Государство также будет работать над развитием социальной инфраструктуры, обеспечением граждан доступным и современным жильем, повышением качества услуг ЖКХ, улучшением жилищных условий кочевых и малочисленных народов.

Важными задачами также являются обеспечение круглогодичных авиаперевозок по доступным ценам, пропаганда здорового образа жизни, выполнение обязательств по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Основы государственной политики определяют главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также систему мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности России.