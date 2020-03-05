Сохранение ремесел и развитие туризма вошли в число приоритетов в развитии Арктики

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Развитие туризма, сохранение традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, а также помощь гражданам, готовым переехать для работы в Арктическую зону РФ (АЗРФ) являются одними из основных задач в сфере экономического развития Арктики. Это следует из опубликованного в четверг указа президента РФ об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

"Основными задачами в сфере экономического развития Арктической зоны РФ являются: <…> развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма; сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию самозанятости лиц, относящихся к малочисленным народам", - говорится в документе.

В основах указано, что для развития экономики Арктики важно также стимулировать местное производство сельскохозяйственного сырья и продовольствия, помогать гражданам, готовым переехать на Север для работы. В качестве других задач названа адаптация системы образования под прогноз потребности в кадрах, господдержка предпринимателей, в том числе малого и среднего бизнеса.

Государство также намерено сосредоточиться на расширении доступа частных инвесторов к проектам на шельфе, наращивании объемов геологоразведки, создании условий для повышения эффективности вылова водных биоресурсов. В качестве отдельной задачи указано стимулирование лесовосстановления и развитие глубокой переработки лесных ресурсов.

Основы государственной политики определяют главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также систему мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности России.